(Video) Poljska premijerka dobro posle udesa: Nastavlja da radi iz bolnice

Predsednica poljske vlade Beata Šidlo je u stabilnom stanju i može da obavlja deo premijerskih poslova, ali će još neko vreme ostati u bolnici posle saobraćajne nesreće, izjavio je danas njen portparol Rafal Bohenek.

#Polish Prime Minister #BeataSzydlo in #hospital after car accident in the city of Oswiecim pic.twitter.com/dIucuE5K09— All India Radio News (@airnewsalerts) February 11, 2017 Šidlo je posle manje saobraćajne nesreće u