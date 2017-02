Požari u Australiji: Potencijalna katastrofa na 48 stepeni Celzijusa

Australijske hitne službe spremaju se za potencijalnu katastrofu, nakon što su morali da obuzdaju više od 50 požara u državi Novi Južni Vels zbog toplotnog talasa koji je pogodio istočnu obalu zemlje.

Meteorolozi strahuju da bi temperature mogle da dostignu 48 stepeni Celzijusa u nekim oblastima. Catastrophic bushfires: ‘This is as bad as it gets’: PARTS of Australia are facing “catastrophic” fire