Evakuacija na aerodromu u Hamburgu zbog „problema u disanju”

Više od 50 osoba prebačeno je sa aerodroma u nemačkom Hamburgu u lokalnu bolnicu zbog teških problema sa disajnim putevima. Prema prvim informacijama, razlog je izloženost "nepoznatoj supstanci" koja se širi aerodromom.

#Hamburg: Passengers are being allowed to re-enter Hamburg airport terminals (pics: @News_Executive) pic.twitter.com/Xd1rL0q0fY— I.E.N. (@BreakingGN) February 12, 2017 Svetski mediji javljaju da je alarm na aerodromu objavljen