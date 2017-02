Predsednik Perua zatražio od Trampa deportaciju Toleda

Peruanski ministar unutrašnjih poslova Karlos Basombrio rekao je danas da se ne zna gde se nalazi odbegli bivši predsednik Perua Alehandro Toledo, nakon što je pokušaj vlade da ga uhapsi naišao na pravnu prepreku u SAD.

Former Peruvian president Alejandro Toledo will not be allowed to seek refuge in Israel https://t.co/Ve4VRqwKdI pic.twitter.com/Dl1UW39Bdp— The Daily Beast (@thedailybeast) February 12, 2017 SAD su saopštile da, kako