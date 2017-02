U Srbiji 334 dece obolelo od malignih bolesti

Beograd -- Od malignih bolesti u Srbiji je obolelo 334 dece, a najzastupljeniji oblici raka su leukemije, tumori mozga i limfomi, saopštio je Institut za javno zdravlje.

U uzrastu do 19 godina, U Srbiji je umrlo 49 dece, a skoro dve trećine preminule dece bilo je uzrasta do 15 godina. Kao i u većini zemalja u razvoju, u Srbiji je gotovo dve trećine novoobolele dece bilo upravo uzrasta do