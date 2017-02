Ubijen polubrat Kim Džong Una, otrovale ga dve žene?

Polubrat severnokorejskog vođe Kim Džong-una nađen je mrtav u Maleziji, a prema prvim izveštajima njega su na aerodromu otrovale dve žene.

Kim Džong-nam, najstariji sin Kim Džonga-ila umro je na putu ka bolnici pošto je kolabrirao na aerodromu u Kuala Lumpuru. Quoting government sources, reports claim Kim Jong-nam died after being jabbed by a poisoned needle by