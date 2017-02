Uhapšena žena osumnjičena za ubistvo polubrata Kim Džong Una

Kineska televizija CCTV objavila je fotografiju jedne od dve žene koje su na aerodromu u Maleziji, koristeći otrovne igle, ubile Kim Džong-nama (45), polubrata severnokorejskog lidera Kim Džong-una.

Žene su sa aerodroma nakon izvršenja atentata pobegle taksijem. Malezijska policija navela je da je uhapsila žensku osobu koja je osumnjičena da je ubila Kim Džong-nama. UPDATE: CCTV footage shows the woman as she fled the