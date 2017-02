Uručena sretenjska odlikovanja pojedincima i institucijama

Nema uspešne države bez uspešnih pojedinaca, rekao je danas predsednik Srbije Tomislav Nikolić prilikom uručenja priznanja pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti.

"Kritikuju me kako delim odlikovanja šakom i kapom a ja sam ponosan što vas je toliko i tužan što ne stižem do svakog koji zavređuje da mu se Srbija oduži", rekao je Nikolić na svečanosti u Predsedništvu Srbije. On je kazao da