Protest u Podgorici, žene i policija oči u oči

Podgorica -- Crnogorska policija sprečila je nasilan ulazak u zgradu vlade žena, korisnica naknada za troje i više dece.

One protestuju zbog smanjenja naknada, javlja izveštač Tanjuga iz Podgorice. One su probile metalnu ogradu ispred Vlade Crne Gore, i došle do samog ulaza u zgradu izvršne vlasti. Ispred ulaza u zgradu vlade došlo je do guranja