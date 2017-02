Mihajlović: Nikolić neće uspeti da podeli SNS

Beograd -- Potpredsednica SNS Zorana Mihajlović kaže da bi kandidatura Tomislava Nikolića za predsednika bila početak tužnog kraja političke karijere osnivača SNS.

Osim toga, kako navodi, to bi bio i neuspešan pokušaj da podeli stranku. Ona je za Politiku rekla da bi volela lično da čuje od Nikolića da će se kandidovati i zapitala da li on to pomaže opoziciji i deli SNS. "Razgovarala sam