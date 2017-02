Murinjo nezadovoljan zbog "opuštene svlačionice"

Fudbaler Mančester junajteda Zlatan Ibrahimović rekao je da se oseća kao filmski junak Indijana Džouns, posle pobede njegove ekipe protiv Sent Etjena u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evropa, ali i trofeja koje je osvojio tokom karijere.

Mančester junajted je sinoć na Old Trafordu pobedio Sent Etjen sa 3:0, a sva tri gola postigao je Ibrahimović. Ibrahimović je letos došao u Junajted i na početku sezone osvojio je Komjuniti Šild. On je rekao da mu je cilj