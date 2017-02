Eksplozija u Turskoj, poginulo dete, 15 osoba povređeno

Jedno dete je poginulo, a 15 ljudi je večeras ranjeno eksplozijom automobila-bombe na jugozapadu Turske, javila je agencija Anadolija.

#Turkey An explosion reported in southeast town Viransehir. Injuries reported. Casualties unknown yet. pic.twitter.com/0fb8wHR0fP— Foreign Media (@mediaforeign) February 17, 2017 Eksplozija se dogodila nedaleko od