U: Srbiji danas hladnije, s kišom i snegom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično sa slabom kišom i snegom u planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku noći sneg će padati i u nižim predelima. Severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura od minus jedan do tri, najviša od pet na zapadu do 11 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu će danas vreme biti oblačno