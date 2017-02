Dženifer Garner odlučila da se razvede od Bena Afleka

LOS ANĐELES - Nakon dve godine razdvojenog života, Dženifer Garner je odlučila da stavi tačku na vezu sa Benom Aflekom, popuni papire i ozvaniči razvod.

Prema navodima lista US Vikli, Aflek se iselio iz zajedničkog doma u Brentvudu. Ipak, ostaće duboko povezani jer imaju troje dece - Vajolet (11), Serafina (8) i Semjuela (4). "On je ljubav mog života. On je jedna