Mađarski ljubavni film osvojio "Zlatnog medveda"

Mađarski ljubavni film "O telu i duši" rediteljke Ilidike Enjedi osvojio je večeras Zlatnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu, dok je finski scenarista i režiser Aki Kaurismaki osvojio nagradu za najbolju režiju.

'On body and soul', da Hungria, ganha o Urso de Ouro em Berlim. https://t.co/1LBrJKovmC pic.twitter.com/CqKEwrX479— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 18, 2017 Mađarska ljubavna priča "On Body and Soul" smeštena je u