Vremenska prognoza – 20. februar

Srbiju danas očekuje hladno jutro sa slabim mrazem, a tokom dana na severu će biti uglavnom suvo, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuje slab sneg, a na jugu ponegde susnežica. Duvaće slab, severni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnje temperature kretaće se od -2 C do 1 C, a najviša dnevna temperatura od 1 C do 4 C. Beograd danas očekuje oblačno i hladno vreme i slab severozapadni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od -2 C do 1 C, a najviša