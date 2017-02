Jeremić: Nema pobede u prvom krugu, zato je Vučić nervozan

Budući kandidat za predsednika Srbije Vuk Jeremić ocenio je da aktuelni premijer Aleksandar Vučić ne može da pobedi u prvom krugu predsedničkih izbora, čak ni pod ovakvim izbornim uslovima, za koje je ocenio da su "daleko od regularnih".

"On to zna i zato je svakim danom sve nervozniji i agresivniji. Najbolji dokaz je to što nije imao živaca da se dogovori sa (Tomislavom) Nikolićem i ukaže mu minimun poštovanja. To se vidi u njegovim televizijskim nastupima,