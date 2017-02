Lavrov odbacio optužbe da Moskva stoji iza neuspješnog puča u Crnoj Gori

Ambasada Rusije u Londonu odbacila je pisanje britanskog Telegafa o umešanosti Moskve u navodni pokušaj puča u Crnoj Gori i atentat na Mila Đukanovića.

. @Telegraph: recycling long-discarded news to stoke tensions with Russia. As usual, no evidence, pure innuendo. What next Sunday? pic.twitter.com/kc3Xgh7Jib — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) ">February 19, 2017