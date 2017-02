U: Srbiji danas promenljivo oblačno, do 16 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno s dužim periodima sunčanog vremena, naročito posle podne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, koji će ujutro na istoku biti povremeno jak. Najniža temperatura biće od nule do sedam, na jugu Srbije ponegde oko minus dva, a najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu će