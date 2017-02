Klupko se odmotava: Severnokorejski diplomata umešan u ubistvo brata Kim Džong Una?

KUALA LUMPUR - Malezijska policija saopštila je danas da želi da ispita dvojicu Severnokorejaca, osumnjičenih za ubistvo Kim Džong-nama, polubrata severnokorejskog lidera Kim Džong-una, među kojima je i zvaničnik severnokorejske ambasade u Kuala Lumpuru.

Šef policije Kalid Abu Bakar rekao je da je u