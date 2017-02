VUČIĆ: Tužilac za ratne zločine biće izabran u narednih sedam dana

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će odluka o održavanju parlamentarnih izbora biti doneta najkasnije do ponedeljka.

Vučić je novinarima u Beogradu posle otvaranja Sajma turizma rekao da će ta odluka biti doneta "tokom vikenda, a najkasnije do ponedeljka". Upitan kakvoj odluci je bliži Vučić je rekao da bi se kada bi on to rekao znalo i