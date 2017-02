Čanak: Opoziciji je potreban zajednički kandidat

NOVI SAD - Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak izjavio je danas da će njegova stranka učiniti sve što je u njenoj mogućnosti da predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić ne postane predsednik Srbije i apelovao na demokratsku opoziciju da istakne jednog zajedničkog kandidat

"Nama je interes da Aleksandar Vučić ne bude predsednik Srbije. To je dobro za Srbiju i zdravo za demokratiju. I uradićemo sve što je potrebno da se to desi", rekao je Čanak na konferenciji za novinare. Dodao je da to nikako