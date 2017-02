Trinaest migranata se ugušilo u kontejneru kamiona u Libiji

Libijski Crveni krst je saopštio da se 13 migranata ugušilo u kontejneru kamiona koji ih je prevozio prema plaži na zapadu Libije, prenosi AP.

Migranti su nameravali da pređu Sredozemno more kako bi stigli do Evrope. To je poslednja u nizu tragedija migranata iz Afrike ili sa Bliskog istoka koji kreću iz Libije, zemlje u kojoj vlada haos, u pokušaju da stignu do