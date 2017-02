Deseci mrtvih u napadima na Assadove snage u Homsu

Najmanje 35 ljudi je poginulo u dva samoubilačka napada na sedišta snaga bezbednosti u Homsu, u centralnoj Siriji, saopštila je danas opoziciona sirijska Opservatorija za ljudska prava. Među poginulima je i jedan oficir.

UPDATE Over 35 people are dead and multiple injured in #Homs suicide bombing https://t.co/6EPS8d6rmk #Syria pic.twitter.com/FJJ2aQbUNV— Sputnik (@SputnikInt) February 25, 2017 "Meta napada bili su sedište džavne bezbednosti