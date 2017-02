Godišnja večera dopisnika iz Bijele kuće bez Trumpa

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp objavio je da neće prisustvovati godišnjoj večeri koju organizuje Udruženje izveštača iz Bele kuće, prekidajući tradiciju učestvovanja predsednika na zakusci kojoj prisustvuju mnoge poznate ličnosti.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017 "Neću prisustvovati