Mali avion pao na kuće blizu Los Anđelesa, četvoro stradalo

Četiri osobe su poginule a još najmanje pet se vode kao nestale nakon što se mali avion Cesna 310 srušio na dve kuće u Riversajdu nedaleko od Los Andjelesa.

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLA pic.twitter.com/NEdrVxyVAA— Matt Phillips (@MattPhillipsTV) February 28, 2017 Avion se srušio