Turisti će iduće godine putovati do Mjeseca

Dvoje turista platilo je "aranžman" za put oko Meseca, i to će biti prva američka misija sa ljudskom posadom na Mesec od 60-ih i 70-ih godina, saopštio je Spejseks.

Prema rečima direktora privatne kompanije Spejseks Elona Maska, dva lica su izrazila želju da odu na put do Meseca. On nije želeo da ih imenuje, ali je napomenuo da to nije "niko iz Holivuda". "Oni su već platili značajan