Jokić tripl-dablom ukrotio 'Bikove' u Čikagu!

Nije dugo moralo da prođe otkako je umor stigao našeg mladog NBA asa da bi on ponovo zasijao na košarkaškom nebu. Nikola Jokić je postao prvi član Nagetsa posle slavnog Dikembea Mutomboa sa tri tripl-dabl nastupa u jednoj sezoni, a do najnovijeg je stigao u Čikagu, gde je predvodio Denver do trijumfa od 107:125.