Tramp: Zakoni o imigraciji učiniće Ameriku bezbednijom

Blic pre 24 minuta

Američki predsednik Donald Tramp u noći s utorka na sredu po evropskom vremenu prvi se put obratio Kongresu. S obzirom da mu je mandat započeo tek pre nešto više od mesec dana, to nije bio izveštaj o stanju nacije, već obraćanje u kojem je istakao šta je do sada kao predsednik učinio. Američki mediji su složni: bio je to neki novi Tramp, koji je za razliku od kritika i zgražavanja ovoga puta pobrao aplauze.