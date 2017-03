Oscilacije U temperaturi: Prognoza koja će nas činiti nervozim

BEOGRAD - Danas će u Srbiji biti malo i umereno oblačno, suvo i toplo, a uveče i tokom noći na severu prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar slab, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U petak ujutru umereno oblačno i uglavnom suvo, zatim do nedelje pretezno sunčano i toplo uz