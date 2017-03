Pogledajte pobednički poen Novaka, slavlje i zagrljaj sa Argentincem

Konačno! Svetskom tenisu je bio potreban stari Novak Đoković! Igrač koji nikada ne odustaje. U meču trećeg kola turnira u Akapulku, Srbin je posle velike borbe i preokreta pobedio Huana Martina del Potra - 2:1 (4:6, 6:4, 6:4).

An attempted #Djokovic lob sails just long as #DelPotro holds for 4-4. Approaching the business end of this opening set. #AMT2017 pic.twitter.com/KFLqkyre8F— Live Tennis (@livetennis) March 2, 2017 Nije Novak blistao na