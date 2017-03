I preletačević u trci: Evo ko će ga podržati kao svog kandidata za predsednika?

I predsednik Pokreta dosta je bilo Saša Radulović je kandidat na predsedničkim izborima, zakazanim za 2. april.To je novinarima saopštio sam Radulović, i istakao da su

ovi izbori referendum protiv Aleksandra Vučića.„Ako je neko borac protiv Vučića, to sam ja. Ako nekoga ne može da pogleda u oči, to sam ja", rekao je Radulović, koji veruje da će ući u drugi krug. On je poručio da, ako neko