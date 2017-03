Ivanov odbio i Federiku Mogerini

Skoplje -- Iz kabineta makedonskog predsednika Đorđa Ivanova nakon njegovog susreta sa Federikom Mogerini saopšteno da on ne može da prihvati njen poziv.

To je bio poziv da mandat za formiranje makedonske vlade poveri lideru SDSM Zoranu Zaevu. Kako je saopšteno, Ivanov je Mogerinijevoj rekao da on nije u poziciji da to učini, navodeći kao razlog prihvatanje Tiranske platforme