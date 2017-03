Đoković bez polufinala na turniru u Akapulku

Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u četvrtfinalu turnira u meksičkom Akapulku, posle poraza od Australijanca Nika Kirjosa 7:6 (11:9), 7:5.

Kirjos je do prve pobede u prvom duelu protiv Đokovića došao zahvaljujući samo jednom brejku i to u 12. gemu drugog seta, nakon što je prethodno slavio u taj-brejku. Australijanac, grčkog porekla, ispalio je čak 25 as servisa