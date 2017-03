U Trampovoj kuli izbio manji požar

U požaru koji je izbio u seoskoj kući u Oregonu četvoro dece je poginulo, a žena i njen sin koji su zadobili teške opekotine umrli su u bolnici u Portlandu, saopštili su danas zvaničnici.

Deputy: Four children killed, three people injured in Oregon house fire. "It's awful, it's devastating." https://t.co/MifWPo1YuK pic.twitter.com/onUbsULHB4— ABC News (@ABC) March 2, 2017 Kako se navodi deca su bila starosti