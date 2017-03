Danas pretežno sunčano, toplo i vetrovito

Beograd -- U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito, saopštio je Republički Hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar, u košavskom području i jak, a na jugozapadu Srbije jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od nula do osam stepeni najviša dnevna od 16 do 21 stepena. U toku noći na jugozapadu, zapadu