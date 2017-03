"Sve ćemo rešiti" RIK: o Belom u 17 sati; Pavlović: Biće još problema

BEOGRAD - Član proširenog sastava Republičke izborne komisije, predstavnik pokreta Dosta je bilo Ivan Ninić rekao je da danas do 13 časova nije rešen status izborne liste Ljubiše Preletačevića Belog. On je kazao da je reč je o 9.500 do 10.00 izjava potpisa birača o podršci koji se proveravaju