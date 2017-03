Šešelj: Okršaj s Vučićem u drugom krugu biće spektakularan

BOR/ZAJEČAR – Predsednički kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj tvrdi da nikad nije bio poražen, te poručio da se to neće desiti ni sada. On je prilikom obilaska Zaječarskog i Borskog okruga, a u okviru kampanje za predsedničke izbore, na to podsetio okupljene građane, i najavio da