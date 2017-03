Zuros: Cilj je borba protiv Zvezde - do kraja

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je predstojeća utakmica protiv Budućnosti u plej-ofu Jadranske lige najvažnija za njegov tim u sezoni.

Radonjić i kapiten Luka Mitrović pozvali su publiku da napravi ambijent kao u Evroligi. "U prvom delu takmičenja smo uradili šta nam je bio cilj, a to je prvo mesto i prednost domaćeg terena. To znači da sad treba to