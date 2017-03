Prekrečen mural u Novom Sadu, crtači uzvraćaju na belom zidu

Mural francuskog strit umetnika Remeda prekrečen je u četvrtak u Novom Sadu. Od tada se na belom zidu zgrade, na kojoj se mural nekada nalazio, vodi borba između onih koji kreče i onih koji ostavljaju poruke.

Mural "The Only Truth", nastao 2009. godine, prekrečen je u četvrtak - bez obrazloženja ko to radi i zbog čega. Trojica radnika koji su prekrečila mural za manje od sat vremena, nisu na sebi imali oznake bilo kojeg preduzeća,