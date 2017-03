Prekardašio? Erdoganova jeziva pretnja: Evropljani neće moći mirno da hodaju ulicama!

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan upozorio je danas da Evropljani širom sveta neće moći da bezbedno hodaju ulicom ako ne promene stav prema Turskoj.

Foto: Yasin Bulbul/Presidential Press Service, Pool Photo via AP On je pozvao Evropu da poštuje ljudska prava i demokratiju, javlja Rojters. Erdogan just threatened the safety of every person in Europe