Predsednički kandidat za obavezno služenje vojske

Predsednički kandidat Milan Stamatović posetio je u okviru kampanje Novi Sad, gde je u razgovoru sa građanima izjavio da se zalaže za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka.

"Državu brani vojska, ali i znanje, diplomatija i zdrav, zadovoljan i bogat građanin. Svako ko želi da otme i pedalj naše dedovine od Preševa do Subotice, od Brezovice do Fruške gore, i od Stare planine do Zlatibora, mora