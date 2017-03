Radulović: Ozbiljna šansa da dođemo do drugog kruga

Subotica -- Predsednički kandidat Pokreta Dosta je bilo Saša Radulović smatra da postoji ozbiljna šansa da se dođe do drugog kruga na predsedničkim izborima 2. aprila.

On je danas u Subotici kazao i da nije dovoljno zastupljen u medijima i da "to nešto govori". "Nema nas nigde u medijima, a najjača smo opoziciona parlamentarna opcija. To treba nešto da vam govori. Pokušavaju da nas ignorišu