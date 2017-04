Da kažem "svi Srbi u istoj državi", završio bih na jarbolu

Premijer i izabrani predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da izjave vezane za ujedinjenje Albanije i Kosova ostaju samo u domenu želja.

Foto: Tanjug, Sava Radovanović On je zamolio njihove protagoniste da ne izlaze u javnost sa tako nečim, jer to ne doprinosi dobrim odnosima u regionu. Vučić je na konferenciji za štampu rekao da je to reagovanje Srbije na