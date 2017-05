Turska: Marš za 1. maj uprkos zabrani, policija bacila suzavac

Turska policija ispalila je suzavac kako bi rasterala grupu demonstranata koji su se protivili zabrani i maršom ka istanbulskom trgu Taksim želeli da proslave 1. maj Praznik rada.

Agencija navodi da je policija pokušala da zaustavi oko 200 demonstranata u kvartu Gajretepe u evropskom delu Istanbula,