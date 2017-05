Mihajlović: Donećemo uredbu da zaštitimo Zlatibor

Beograd -- Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ceo autoput od Kragujevca do Batočine biti završen u junu sledeće godine.

On je odgovarajući n apitanja novinara u Kragujevcu kazao da će sve osim pet kilometara kroz Batočinu, svih 19 kilometara, biti završeno do kraja ove godine, a taj poslednji deo do juna 2018. “Evo vidim već Zorana počinje