Beogradska policija uhapsila je A.R. (34) prilikom preuzimanja 10.000 evra iznuđenog od dvoje građana u Vrčinu.

Sumnja se da je on od maja 2016. do trenutka hapšenja, u više navrata i uz pretnje, od oštećenih zahtevao isplatu različitih suma novca. Na taj način je iznudio 13.000 evra i 'mercedes'. On se tereti da je u maju od njih