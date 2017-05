Evakuisano londonsko pozorište, nije pronađeno ništa sumnjivo

Dva muškarca su izbodena na smrt dok su pokušavali da zaštite dve žene, verovatno muslimanke od napadača koji ih je maltretirao u vozu u Portlandu, saopštila je policija.

NEW: 2 dead, 1 injured in stabbing involving man yelling hate speech on Portland, Ore. light-rail train: police https://t.co/15cuxDX6v4 pic.twitter.com/DV5hJyFaFo— ABC News (@ABC) May 27, 2017 Incident se dogodio juče