Prepodne sunčano i toplije, popodne mogući pljuskovi

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i malo toplije, dok će na jugu i istoku zemlje posle podne biti promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnim poljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od osam do 13 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i malo toplije, duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura