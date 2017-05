Ravena: Devojčica na ruci ima ozlede po nalogu "Plavog kita"

RAVENA - Policija italijanskog grada Ravene saopštila je da je 14-godišnja učenica iz italijanskog grada na Fejsbuku postavila sopstvenu sliku na kojoj se vidi da na ruci ima povrede karakteristične za zloglasnu "igru samoubistva" sa mobilnog telefona poznatu kao "Plavi kit".

